Nach alkoholisierter Autofahrt in Remchingen: Sachschaden bei über 3000 Euro

Die Einparkversuche auf einem Supermarktparkplatz eines 57-Jährigen am Samstagnachmittag verursachten einen hohen Sachschaden. Der Fahrer muss sich jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Auf einem Supermarktparkplatz in Wilferdingen hat es am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr gleich mehrere Unfälle durch den selben Verursacher gegeben. Ein 57-Jähriger ist erst mit einem Einkaufswagen zusammengestoßen und hat später ein geparktes Auto gestreift. Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich der Fremdschaden aktuell auf knapp 3000 Euro.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte der 57-Jährige Mann in einer Parkplatzreihe einparken und streifte dabei zunächst den Einkaufswagen einer Frau, die gerade dabei war, ihren Einkauf einzuräumen. Der Einkaufswagen prallte aufgrund des Zusammenstoßes dann in ein geparktes Auto. Bei einem weiteren Einparkversuch in einer anderen Parkreihe, streifte der Mann ein geparktes Auto und beschädigte somit dessen linke Fahrzeugseite.

Bei einem Atemalkoholvortest wurde ein Wert von rund 2,4 Promille angezeigt. Der 57-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und ihm wurde das Fahren von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen bis auf weiteres untersagt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.