Polizei findet Schusswaffe in Remchingen-Nöttingen

Mit rund einem Dutzend Fahrzeugen ist die Polizei am Montagabend in den Remchinger Ortsteil Nöttingen ausgerückt. Sie waren auf der Suche nach einer Schusswaffe.

Mit starkem Aufgebot ist die Polizei am Montagabend in den Remchinger Ortsteil Nöttingen ausgerückt. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, kam es um 21 Uhr zu einem Einsatz mit rund einem Dutzend Fahrzeugen, weil eine Schusswaffe in einem Gebäude vermutet wurde.

Nach Informationen dieser Redaktion spielte sich das Geschehen in einem Fitnessstudio ab. Bei der Durchsuchung konnte eine scharfe Waffe aufgefunden werden.

Laut Polizei keine Gefahr für die Öffentlichkeit

Gegen 22 Uhr war der Einsatz vor Ort beendet, verhaftet wurde laut Polizei niemand.

Auch Verletzte gab es keine, eine Gefahr für das nähere Umfeld oder die Öffentlichkeit habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Nähere Angaben zum Vorfall machte die Polizei mit Verweis auf einen Beziehungshintergrund nicht.