Polizei misst 29 Geschwindigkeitsüberschreitungen bei Remchingen

Bei einer Kontrolle am Montagnachmittag hat die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B10 bei Remchingen durchgeführt. Es kam zu 29 Verstößen.

Die Polizei hat am Montagnachmittag Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 10 bei Remchingen durchgeführt. In der Zeit von 15 bis 19 Uhr kontrollierten sie nahe des Sperlingshofes die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung, teilte die Polizei mit. In diesem Zeitraum waren 29 von 528 erfassten Fahrzeugen zu schnell unterwegs.

An der Messtelle sind für Autos 70 und für LKWs 60 Kilometer pro Stunde erlaubt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei den Autos lag bei 94 und bei den LKWs bei 86 Kilometer pro Stunde.

Zu schnelles Fahren ist nach Angaben der Polizei noch immer eine der Hauptursachen bei schweren Verkehrsunfällen. Zur stetigen Verbesserung der Verkehrssicherheit plant die Polizei weitere Kontrollmaßnahmen.