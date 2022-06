Polizei zieht bei Remchingen stark betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr

Ein betrunkener Lkw-Fahrer ist den Beamten der Autobahnpolizei am Mittwochabend auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Karlsbad ins Netz gegangen. Wie die Polizei mitteilte, war der 55-Jährige gegen 18 Uhr in Richtung Karlsruhe unterwegs, als die Beamten ihn kontrollierten.

Dabei stellten sie seinen stark alkoholisierten Zustand fest. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von knapp 2,6 Promille, woraufhin sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

Zusätzlich ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, behielten die Beamten außerdem eine Sicherheitsleistung in Höhe eines vierstelligen Geldbetrags ein.