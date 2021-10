Nach 18 Jahren

„Ich gehe mit zwei lachenden Augen“: Remchinger Feuerwehrkommandant Marc Unger gibt sein Amt ab

Nach 18 Jahren wird das Amt des Feuerwehrkommandanten in Remchingen neu besetzt. Der bisherige Amtsinhaber, Marc Unger, war an vielen Projekten und Umstrukturierungen beteiligt. So ganz verabschiedet er sich aber nicht von der Feuerwehr.