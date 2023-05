Ein Unbekannter hat am Montag in Remchingen zwei Solarzellen beschädigt. Er schleuderte eine Flasche auf das Dach eines Wohnhauses und traf dabei die Anlage.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend in Remchingen eine Solarthermie-Anlage auf einem Wohnhaus in der Ranntalstraße beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, warf er wohl zwischen 19 und 19.30 Uhr eine Glasflasche auf das Dach des Hauses.

Dabei traf der Unbekannte zwei Solarkollektoren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Die Polizei bittet alle, die Hinweise zu dem Flaschenwurf geben können, sich unter der Telefonnummer (0 70 82) 7 91 20 zu melden.