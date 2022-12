Remchinger Bürgermeister Prayon bewirbt sich als Landrat im Bodenseekreis

Zwar ist Luca Wilhelm Prayon noch drei Jahre im Amt als Bürgermeister in Remchingen, doch nun will er Landrat im Bodenseekreis werden. Warum Gemeinderäte das bedauern, aber nicht überrascht sind.

Der Remchinger Bürgermeister Luca Wilhelm Prayon (CDU) strebt nach Höherem. Der 47-Jährige bestätigte gegenüber dieser Redaktion seine Bewerbung als Landrat am Bodenseekreis. „Ich habe den Hinweis bekommen, dass dort ein Landrat gesucht wird und möchte diesen Schritt gehen“, sagt Prayon. Den Bodenseekreis kenne er bereits seit Kindheitsjahren und deshalb auch dessen Stärken und Schwächen. „Ich sehe die Aufgabe als sehr vielseitig und spannend an und hoffe, dass ich gewählt werde“, erklärt er.

Einem Paukenschlag glich der Schritt von Prayon für die Mitglieder des Gemeinderats nicht. „Ich habe vollstes Verständnis für die Entscheidung“, sagt Antje Hill, SPD-Fraktionsvorsitzende. Ebenso lobende Worte findet Klaus Fingerhut, Grünen-Fraktionsvorsitzender:„Er ist ein junger Mann, der Erfahrungen in der Landespolitik hat und deshalb ist die Entscheidung nachvollziehbar“. Aus seiner Sicht sei es zwar für Prayon gut, aber für Remchingen ein Stück weit schade.

„Sollte er gewählt werden, dann muss die Verwaltung und der Gemeinderat schauen, wie es weitergeht“, sagt Fingerhut. Auch Hill betrachtet den möglichen Abgang mit einem weinenden Auge und betont, dass es schwierig werde, in seine Fußstapfen zu treten. Besonders der direkte Kontakt mit den Menschen habe ihn sehr ausgezeichnet.

„Er hatte immer ein offenes Ohr für die Menschen“, lobt Hill. Dass es der Bodenseekreis werde, habe sie nicht überrascht, da sie weiß, dass ihm dieser Kreis gefalle. Den Schritt zum Landrat traue sie ihm zu, aber befürchtet, dass er dabei weniger Kontakt zur Bevölkerung habe.

Erfahrung in CDU-Landtagsfraktion

Prayon lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Remchingen. Im November 2009 löste er Wolfgang Oechsle ab und wurde mit 68,7 Prozent der Stimmen in das Amt des Bürgermeisters gewählt. 2010 trat er das Amt an. Bei der Wiederwahl 2017 hatte er keinen Konkurrenten und wurde mit 96,08 Prozent im Amt bestätigt. Normalerweise würde seine zweite Amtszeit noch drei Jahre dauern.

Neben seiner Funktion als Bürgermeister ist er auch Mitglied des Kreistags. Der Mittvierziger wurde in Rom geboren und ist in Tübingen aufgewachsen. Nach seiner Wehrdienstzeit studierte er Rechtswissenschaften. Sein Referendariat absolvierte er am Landgericht in Ravensburg. Nach dem Zweiten Staatsexamen begann er 2005 als Parlamentarischer Berater der baden-württembergischen CDU-Landtagsfraktion zu arbeiten. Dort war er im Ständigen Ausschuss tätig.

Gewählt wird der neue Landrat oder die neue Landrätin des Bodenseekreises am 14. Februar 2023 von den Mitgliedern des Kreistags. Prayon würde dort die Nachfolge von Lothar Wölfle antreten. Laut der „Schwäbischen Zeitung“ ist er der erste Kandidat, der seine Bewerbung öffentlich gemacht hat.

Der Kreis umfasst rund 220.000 Einwohner und ist damit etwas einwohnerstärker als der Enzkreis mit rund 200.000 Einwohnern. Dienstantritt wäre im Mai oder Juni 2023. Eine Neuwahl in Remchingen wäre dann im späteren Frühjahr notwendig.