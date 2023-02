Remchinger Bürgermeister wird neuer Landrat am Bodensee

Seit 13 Jahren Bürgermeister: Luca Wilhelm Prayon wurde im November 2009 zum Bürgermeister von Remchingen gewählt. Er löste Anfang 2010 Wolfgang Oechsle ab. Bei der Wiederwahl 2017 hatte er keinen Konkurrenten. Mit 96,1 Prozent er Stimmen wurde er im Amt bestätigt.

Karriereschritte: Der 47-Jährige wurde 1975 in Rom geboren und ist in Tübingen aufgewachsen. Nach seiner Wehrdienstzeit studierte er Rechtswissenschaften. Sein Referendariat absolvierte er am Landgericht in Ravensburg. Nach dem Zweiten Staatsexamen begann er 2005 als Parlamentarischer Berater der baden-württembergischen CDU-Landtagsfraktion zu arbeiten. Hier war er im Ständigen Ausschuss tätig. Neben seiner Funktion als Bürgermeister ist Prayon auch Mitglied der CDU-Fraktion des Enzkreis-Kreistags.

Künftige Wirkungsstätte: Der Bodenseekreis hat rund 220.000 Einwohner und ist damit etwas einwohnerstärker als der Enzkreis mit rund 200.000 Einwohnern. Prayon arbeitet künftig im Landratsamt in Friedrichshafen. to