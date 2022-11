Auch Bürgermeister Luca Wilhelm Prayon setzte am Montag mit seinen drei Söhnen ein Zeichen für den Erhalt des Bades: „Der Älteste kann schon schwimmen und die beiden anderen sollen es hier auch noch lernen“, zeigte er sich durchaus hoffnungsvoll. Denn einerseits bestehe noch immer die große Hoffnung der Gemeinde, in diesem oder im nächsten Jahr doch noch ins Bundesprogramm zu kommen. Nach den bereits erfolgten provisorischen Arbeiten könnte das Bad möglicherweise auch noch eine weitere Saison durchhalten. Ein Kostenrückgang sei zwar derzeit nicht in Aussicht, aber möglich. Sollte es vorerst zu einer Schließung kommen müssen, hätten die Schwimmausbildung und der Vereinssport zudem Priorität im Freibad – auch wenn dieses dafür nicht optimal geeignet ist.

Selbst internationale Wellen schlug die Diskussion: Aus Spanien meldete sich Stuntman Marko König. Aufgewachsen in Singen, zog er im Hallenbad ebenso seine ersten Bahnen und absolvierte später als DLRG-Mitglied die Rettungsschwimmer-Ausbildung. „Unsere Kinder müssen schwimmen können“, appellierte er mit Blick auf eine hohe Zahl an Todesfällen durch Ertrinken, „Das ist ein gefährlicher Trend, dem die große Politik gegensteuern und Verantwortung übernehmen muss.“