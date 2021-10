Unaufmerksamkeit: Mann verursacht kostspieligen Unfall in Remchingen

Ein Leichtverletzter und ein hoher Sachschaden sind nach einem Unfall in Remchingen zu beklagen. Ein Mann ignorierte die Beschilderung und kollidierte in der Folge mit einem anderen Autofahrer.

Weil er die Vorfahrt eines anderen Mannes nahm, hat ein 41-Jähriger am Donnerstagmorgen in Remchingen einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 8 Uhr auf der Kirchstraße im Ortsteil Wilferdingen unterwegs, von wo er auf die B 10 abbiegen wollte. Die Vorfahrt ist an der Stelle durch ein Verkehrszeichen geregelt, welches der 41-Jährige offenbar übersah. So kollidierte er mit dem Fahrzeug eines 73-Jährigen, welcher sich hierbei leicht verletzte.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 10 war für kurze Zeit in beide Richtungen gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von knapp 16.000 Euro.