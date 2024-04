Ein Einbrecher hat in ein Gartengrundstück in Remchingen eingebrochen. Zuvor verschaffte er sich über eine Tür Zugang zu dem Garten.

Ein Einbrecher hat von Montag auf Dienstag in ein Gartengrundstück in der Stettiner Straße in Remchingen-Nöttingen eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich der Täter gewaltsam über eine Tür Zutritt in das Grundstück.

Täter entwendete gelagertes Baugerüst

Dort entwendete er offensichtlich ein dort gelagertes Baugerüst und floh mit der Beute im unteren vierstelligen Bereich.