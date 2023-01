Unfall an Tankstelle zwischen Söllingen und Kleinsteinbach

Auf der B10 zwischen Söllingen und Kleinsteinbach haben sich am Dienstagabend drei Personen bei einem Unfall leicht verletzt. Ein 62-Jähriger hatte beim Ausfahren aus einer Tankstelle den anderen Wagen übersehen.

Bei einem Unfall auf der B10 an der Tankstelle zwischen Söllingen und Kleinsteinbach haben sich am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr drei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wollte ein 62 Jahre alter Autofahrer nach dem Tanken zurück auf die B10 in Richtung Remchingen fahren.

Dabei übersah er den Wagen einer 28 Jahre alten Fahrerin, die gemeinsam mit einer 14-Jährigen Beifahrerin aus Richtung Pfinztal-Kleinsteinbach kam. Beim Zusammenprall verletzten sich die drei Personen leicht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von 23.000 Euro.