Wahlplakate: Diese Strategien haben die Remchinger Kandidaten

Die Bürgermeisterwahl wird in Remchingen immer präsenter. Die meisten Kandidaten haben ihre Plakate aufgehängt. Wer hängt wo? Und wer hängt gar nicht?

Weit mehr als 300 Plakate für die Bürgermeisterwahl hängen schon an den Straßen und Plätzen in Remchingen. Bis zum Urnengang am 18. Juni dürften es noch mehr werden, wie einige der allesamt parteilosen Kandidaten andeuten. Damit wird die Wahl also auch im Straßenbild immer präsenter.

Die Huchenfelder Ortsvorsteherin Julia Wieland plakatierte als Erste, der Oberderdinger Amtsleiter Heiko De Vita bisher am häufigsten. Remchingens Kämmerer Gerd Kunzmann hängt dem Rathaus am nächsten, Automobilkaufmann Philipp Hildinger setzt auf etwas andere Akzente. Und IT-Service-Techniker Andreas Wagner plakatiert gar nicht, zumindest bisher. Das sind die Strategien der Kandidaten.

Julia Wieland

Die Ortsvorsteherin von Pforzheim-Huchenfeld war die Erste, die ihre Wahlunterlagen eingeworfen hat. Nun begann Julia Wieland vor zwei Wochen auch am frühesten mit dem Plakatieren.

Kein Zufall, wie sie im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt: „Das Thema Engagement möchte ich hochhalten.“ Die Plakate habe sie mit ihrem Freund selbst aufgehängt. Der Slogan darauf: „Bürgernah. Engagiert. Transparent.“

Wie sinnvoll sind Wahlplakate im Jahr 2023 überhaupt noch? Wahlwerbung gibt es schließlich auf vielen Kanälen. Anfangs habe sie tatsächlich überlegt, ob sie überhaupt plakatieren soll, verrät Wieland, die viel auf social media aktiv ist.

„Aber man darf nicht vergessen, dass viele Menschen vor allem analog unterwegs sind. Es hat mich überrascht, wie viele es hier sind“, sagt sie. Sie respektiere das und habe entsprechende Schlüsse gezogen.

„Die Bürgermeisterwahl ist nun mal eine Persönlichkeitswahl, und da spielt auch der optische Eindruck eine Rolle – wen finde ich sympathisch?“, so Wieland.

100 Plakate hat sie drucken lassen, fünf liegen in Geschäften aus. Macht 95 im Straßenbild, wie die Kandidatin sagt. Sie habe aber schon gesehen, dass es noch interessante Stellen gibt – und weitere 48 Plakate nachbestellt.

Die werden übrigens ein anderes Format haben als bisher. Wieland hatte zunächst auf das Format A1 gesetzt in der Annahme, dass das üblich sei. Zwei Mitbewerber plakatieren aber etwas größer. Wieland: „Wenn die das machen, kann ich ja auch so kühn sein.“

Gerd Kunzmann

Entlang der Hauptverkehrsachsen haben alle vier plakatierenden Kandidaten ihre Akzente gesetzt. Beobachter meinen aber zu erkennen, dass der Remchinger Kämmerer darüber hinaus innerorts tendenziell am ehesten an weiteren belebten Stellen plakatiert hat.

„Ich kenne natürlich die wichtigsten Punkte für die Remchinger“, sagt Gerd Kunzmann, und fügt hinzu. „Jetzt kann man das natürlich nachmachen.“ Dem Rathaus, um dessen Chefsessel es bei der Wahl geht, hängt er am nächsten: Ziemlich genau zwölf Meter vor dem Haupteingang ist eines seiner Plakate platziert.

Rund 100 Plakate hat Kunzmann im Ort angebracht. Ob noch etwas nachkommt? Dazu will er sich derzeit nicht äußern.

Der Slogan des Kämmerers: „Kurs halten auf neuen Wegen.“ Remchingen sei eine Vorzeigegemeinde, das sei eine gemeinsame „Superleistung“ von Gemeinderat, Bürgerschaft und des scheidenden Bürgermeisters Luca Wilhelm Prayon (CDU) gewesen.

Diesen Kurs gelte es nun mit ihm fortzusetzen, erklärt Kunzmann seine Botschaft. „Es gibt neue Herausforderungen, und die werden nicht weniger. Wir haben aber gezeigt, dass wir sie meistern können.“

Warum Wahlplakate? „Sie sind ein Medium, das die allermeisten Menschen wahrnehmen. Sie sind für mich ein Mittel, um auf die Wahl und auf mich als Kandidaten aufmerksam zu machen“, so Kunzmann.

Philipp Hildinger

Der Automobilkaufmann aus Eisingen hat als Dritter aus dem Kandidatenquintett plakatiert. „Ich habe mir vorgenommen, die Hauptdurchgangsstraßen zu nehmen, das war mein Hauptaugenmerk“, erklärt er.

Dabei setzt Philipp Hildinger leicht andere Akzente als seine Mitbewerber. Zum einen hat er nach eigenen Angaben lediglich 30 Plakate fertigen lassen. Finanziell hätten größere Stückzahlen keinen großen Unterschied gemacht, sagt er.

Er nennt andere Beweggründe: „Der Umwelt zuliebe“, wie er betont. „Je mehr Plakate, desto mehr Papier und Kunststoff fällt an.“

Auch die Optik ist etwas anders. Während Kunzmann und De Vita ihren Namen relativ groß präsentieren, nimmt der Text auf Hildingers Plakaten nur das untere Drittel an Platz ein. Sein Name kommt daher etwas kleiner daher, darunter der Slogan: „Gemeinsam mehr erreichen.“

Bemerkenswert auch: Er schreibt nicht Remchingen auf sein Plakat, sondern stellt sich als „Bürgermeister für Singen, Wilferdingen, Darmsbach und Nöttingen“, also die vier Teile der Gesamtgemeinde vor.

Wahlplakate versteht er als „Impulsgeber: Die Leute merken, da ist was, und dann informieren sie sich.“

Heiko De Vita

150 Plakate: So viele wie Heiko De Vita, Leiter des Amts des Bürgermeisters in Oberderdingen, hat in Remchingen zumindest bisher kein anderer platziert.

Bei den Orten habe er sich an den Vorgaben der Gemeinde orientiert, was erlaubt ist – und dann so breit verteilt wie möglich. „So dass es für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer möglichst gut sichtbar ist.“

Plakate gehören für ihn einfach zu einem Wahlkampf dazu, egal ob ein Bürgermeister, Kreistag, Landtag oder Bundestag gewählt werde. „Es ist immer noch eine gute Möglichkeit, sich bekannt zu machen“, stellt er fest. „Es gibt den einen oder anderen Bürger, der gesagt hat: Ah, ich habe Sie auf dem Plakat gesehen.“

Während die Plakate der unterschiedlichen Kandidaten zumindest im Bereich um Bahnhof und Rathaus einige Meter voneinander entfernt befinden, ist De Vita an einem seltenen Doppel-Akzent beteiligt. An der Zufahrt von der B10 zu Lidl und dm hängt sein Konterfei am selben Laternenmast wie das von Kunzmann.

Der Slogan von De Vita: „Kompetent. Zugänglich. Tatkräftig.“

Andreas Wagner

Der 35-jährige IT-Service-Techniker aus Bauschlott bezeichnet sich selbst als „politischen Underdog“ unter den Kandidaten. Er machte seine Bewerbung als Letzter öffentlich. Auch mit Wahlplakaten hat Andreas Wagner bisher nicht den Weg in die Öffentlichkeit gesucht.

Ob er das noch nachholt? „Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wäge aber noch ab“, sagt er. Es komme auch auf die Kosten an. Vielleicht seien Flyer die bessere Option. „Inhaltlich ist das gleiche drauf, aber sie sind kleiner und zahlreicher.“

Am Straßenrand konkurrieren die Kandidaten mit ihren Plakaten übrigens nicht nur untereinander um Aufmerksamkeit. Es gilt auch, den Aufmerksamkeitstest gegen die knallbunten Plakate des Circus Bely zu bestehen, der bald in den Ort kommt.