Zwei verletzte Personen nach Auseinandersetzung in Remchingen

Am Montagabend kam es in Nöttingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei denen einer leicht und einer schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, erreichte sie gegen 18.30 ein Notruf. Zwei verletzte Männer seien in ein Lebensmittelgeschäft in der Karlsbader Straße gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort konnte zunächst nur ein 28-jähriger Mann angetroffen werden, welcher leicht verletzt war.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte dieser kurz zuvor eine tätliche Auseinandersetzung mit einem 32-jährigen Mitbewohner, welcher jedoch nicht mehr vor Ort war. Da davon auszugehen war, dass der 32-Jährige medizinische Hilfe benötigte, wurde er von mehreren Einsatzkräften gesucht. Nach einiger Zeit kam der 32-Jährige von selbst an den Einsatzort zurück. Er war verletzt und stark alkoholisiert und zeigte sich aggressiv gegenüber den Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Polizei.

Zur Behandlung seiner Verletzungen musste der 32-Jährige mit dem Rettungsdienst schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Da er sich jedoch weiterhin aggressiv verhielt, musste er mit Handschließen fixiert und von der Polizei ins Krankenhaus begleitet werden. Auch im Krankenhaus zeigte er sich weiterhin sehr aggressiv und verweigerte die medizinisch notwendigen Untersuchungen. Beim Fixieren am Bett wehrte er sich so stark, dass ein Polizeibeamter leicht an der Hand verletzt wurde. Die Ermittlungen dauern an.