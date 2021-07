Rüge für die Kreisverwaltung

Enzkreis-Landrat räumt Fehler bei Buslinien-Vergabe ein

Ist es das letzte Kapitel in der langen Geschichte um die geplatzte Ausschreibung und die verpatzte Buslinien-Vergabe im westlichen Enzkreis? Ein Ausschuss hat im Frühjahr Akten gewälzt, um herauszufinden, was bei der Vergabe der Buslinien in Birkenfeld, Straubenhardt und Neuenbürg 2020 schief gelaufen ist. Das Ergebnis stellten sie am Mittwochnachmittag im Kreistag vor.