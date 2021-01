Das milde und regnerische Wetter zum Monatsende lässt es manchen schon fast vergessen: Der Januar war mal wieder ein richtiger Wintermonat.

An der Wetterstation Pforzheim/Ispringen wurde bis Donnerstag eine Durchschnittstemperatur von 0,8 Grad gemessen, wie BNN-Wetterexperte Dominik Jung erklärt. Angemessen winterlich. Gemessen am neuen 30-jährigen Temperaturmittel wird der Januar nach Jungs Einschätzung sogar zu kalt.

Was aber vor allem zum winterlichen Eindruck beitrug: Es schneite, oft und teils ausgiebig. „An der Station in Ispringen wurden 16 Tage mit einer geschlossenen Schneedecke, also mindestens ein Zentimeter, gemessen“, so der Meteorologe.