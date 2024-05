Schnelles Prozessende in Pforzheim: Angeklagter erhält Morddrohungen

Ein Prozess am Amtsgericht Pforzheim endet überraschend schnell. Die Hintergründe und das Geständnis des Angeklagten.

Ein überraschend schnelles Ende findet ein Prozess vor der Außenkammer des Landgerichts Karlsruhe am Amtsgericht Pforzheim. Der Prozess war auf acht Verhandlungstage angesetzt. Von den vorgesehenen vier weiteren Terminen verbleibt nur einer am 3. Juni. An diesem Tag wird sich das Schöffengericht unter der Leitung von Richterin Diana Schick auf die Plädoyers von Staatsanwalt und Verteidigung und die Urteilsverkündung beschränken.

Ein 29-Jähriger aus dem westlichen Enzkreis wird in dem Verfahren der schweren sexuellen Nötigung angeklagt. Er soll zum einen im September 2012 einen zehnjährigen Jungen in einem Jugendzentrum zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.

Zehn Jahre später, die Anklage zum ersten Fall lief schon, soll er zum anderen im gleichen Jugendzentrum gegenüber Teenagern übergriffig geworden sein. Etlichen habe er über Snapchat frivole Selbstporträts geschickt, die ihn weitgehend unbekleidet in verfänglichen Posen zeigten.

Die Prozessdauer konnte deshalb verkürzt werden, weil der Angeklagte sich geständig zeigte und Verteidiger Klas Benedikt nicht auf die persönliche Vernehmung eines gesundheitlich angeschlagenen Zeugen bestand.

Seinen Antrag, auf die Anklage bezüglich der Selbstporträts zu verzichten, wies Staatsanwalt Henrik Blaßies entschieden zurück. Er sehe keinen Raum für Verfahrenseinstellung in diesem Punkt.

Kriminalpolizei findet 300.000 Fotos beim Angeklagten

Dies bestätigte sich während der Aussage eines Kriminalbeamten. Er entdeckte während einer Durchsuchung eine umfangreiche Foto- und Videosammlung beim Angeklagten. Der habe zwar den Zugang zu den verschlüsselten Datenträgern verweigert. Technikern der Kriminalpolizei sei es aber gelungen, die Festplatten zu knacken. Sie hätten 300.000 Fotos und 10.000 Videos, oft pornografischen und kinderpornografischen Inhalts, gefunden. Den Straftatbestand des Verschickens der Dateien hätten die Spezialisten allerdings nicht nachweisen können.

Davon berichtete allerdings ein Besucher des Jugendzentrums. Der 16-jährige Zeuge beschrieb den Angeklagten als „etwas komisch“. Er habe ihm mehrfach anzügliche Selbstporträts mit unbekleidetem Unterkörper geschickt. Bei einem arrangierten Treffen habe er sich unwohl gefühlt. Dennoch habe er niemandem davon berichtet, weil er seinen weiteren Besuch in dem Jugendzentrum nicht habe gefährden wollen. Ähnliches berichtete ein weiterer Zeuge, dessen Aussage bei der Polizei vor Gericht verlesen wurde.

Den Stein der Anklage ins Rollen brachte der Bürgermeister des Dorfes. Er erstattete Anzeige, als er von den Vorgängen in den gemeindeeigenen Räumen Kenntnis erhalten hatte.

Die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe bezeichnete das häusliche Umfeld und die schulische Laufbahn des Angeklagten als sehr schwierig. Das gesamte Verfahren belaste ihn schwer. Aus seinem dörflichen Umfeld werde er beschimpft und erhalte Morddrohungen. Unterziehe sich der Angeklagte einer Therapie, könne sie sich eine Strafe unter Bewährung vorstellen.