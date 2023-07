Gericht urteilt nach Jugendstrafrecht

Sexueller Missbrauch von Kindern: Fußballtrainer aus dem Enzkreis wird zu langer Gefängnisstrafe verurteilt

Wegen sexuellen Missbrauchs in insgesamt 126 Fällen hat die Jugendkammer in Pforzheim einen 21-jährigen Fußballtrainer aus dem Enzkreis verurteilt. Der Mann muss sechseinhalb Jahre in Haft.