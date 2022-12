Kleine Freude in der Fremde

Spedition verteilt an Weihnachten Geschenke an Lastwagen-Fahrer

Jedes Jahr an Weihnachten müssen Lastwagenfahrer über die Feiertage unterwegs sein, damit die Regale in den Läden danach wieder voll sind. Die Spedition Benzinger will ihnen eine Freude bereiten und verteilt kleine Geschenktüten.