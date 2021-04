Wenn die Enzkreis-Bewohner im Sommer baden gehen wollen, haben sie vor der eigenen Haustür kaum Möglichkeiten. Denn der geschichtsträchtige, aber sehr kleine „Tiefe See“ bei Maulbronn ist der einzige offizielle Badesee im Enzkreis – und dort finden nur wenige Badegäste Platz.

Deshalb fahren die meisten Bewohner aus Pforzheim und Umgebung an einen der vielen Baggerseen in den Landkreisen Karlsruhe oder Rastatt. Oder sie fahren an einen der schönsten Bade- und Freizeitseen im Südwesten Deutschlands: An den nur etwa fünf Kilometer vom Enzkreis entfernten Zaberfelder Stausee Ehmetsklinge.

Der relativ junge See bietet an seinen Ufern alles, was man für einen eintägigen Kurzurlaub braucht. Kiosk, Biergarten, sanitäre Anlagen, große Liegewiesen und das alles in einer wunderschönen Umgebung. Sogar Tretboote kann man ausleihen, um dann mit ihnen über den See zu tuckern.