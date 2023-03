Einbrecher dringt mithilfe eines Baugerüsts in Wohnung in Sternenfels ein

Ein unbekannter Täter ist am Dienstagabend in eine Wohnung in Sternenfels eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein unbekannter Einbrecher ist am Dienstag gegen 20.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus im Ziegeläckerweg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, nutzte der Einbrecher das Baugerüst, welches am Gebäude angebracht war, um in eine Wohnung im ersten Obergeschoss einzubrechen.

Der Täter verschaffte sich durch ein Fenster Zutritt in das Innere der Wohnung. Er durchwühlte mehrere Schränke und entwendete Diebesgut im vierstelligen Bargeldbetrag. Der entstanden Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.