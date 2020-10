In Sternenfels-Diefenbach läut derzeit ein Feuerwehreinsatz.

Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, steht ein Gebäude im Ortskern von Sternenfels-Diefenbach in Flammen. In dem Haus sei eine leblose Person festgestellt worden.

Die Lösch- und Rettungsarbeiten dauern nach Angaben der Polizei noch an.

Dieser Artikel wird aktualisiert.