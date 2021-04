Besucher aus Pforzheim, Karlsruhe und Ludwigsburg

Verbotenes Corona-Treffen auf Bauernhof bei Sternenfels – Polizei löst Versammlung auf

Weil sich an einem Bauernhof bei Sternenfels zahlreiche Menschen getroffen haben, ohne sich dabei an die Mindestabstände sowie Maskenpflicht zu halten, musste die Polizei Pforzheim am Samstagabend anrücken. Dies bestätigt ein Polizeisprecher auf Nachfrage.