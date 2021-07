Zigarettenautomaten in Sternenfels aufgebrochen

Ein aufgebrochener Zigarettenautomat in Sternenfels ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch der Polizei gemeldet worden. Das Polizeirevier Mühlacker ist auf der Suche nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Anwohner in am Mittwoch gegen 3 Uhr einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Straße „Ferdinand-von-Steinbeis-Ring“ in Sternenfels. Die Beamten stellten daraufhin fest, dass auch ein zweiter Automat in derselben Straße aufgebrochen wurde. Bisher gibt es noch keine konkreten Informationen zum Tatzeitraum und zum entstandenen Sachschaden.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Mühlacker melden.