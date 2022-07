Mehrere Verletzte

Reizgas in Asylunterkunft in Straubenhardt versprüht

Feuerwehr und Rettungskräfte mussten am späten Freitagabend wegen einer Reizgasattacke in der Asylunterkunft in Straubenhardt-Feldrennach ausrücken. Zwei Bewohner wurden verletzt.