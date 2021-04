Bürgermeisterwahl in Straubenhardt: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Eindeutig Viehweg. Der Rathauschef hat bei der Kandidatenvorstellung am 7. April in der Straubenhardthalle klar gezeigt, was er in den vergangenen acht Jahren im Amt erreicht hat und was er in Zukunft mit der Gemeinde vor hat. Speitelsbach hat einen skurrilen Auftritt hingelegt und ist in seiner zehnminütigen Vorstellungsrede so gut wie gar nicht auf Straubenhardt eingegangen. Begründung für seine Bewerbung: „Ich liebe Bäume, deshalb will ich bevorzugt irgendwo im Schwarzwald Bürgermeister werden.“ Das Publikum reagierte auf ihn größtenteils ratlos und irritiert.