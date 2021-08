Musik-Party in Straubenhardt

Clueso und Alligatoah beim Little Happiness Festival: ein Wochenende voller Kontraste

Clueso und Alligatoah haben am Wochenende beim Little Happiness Festival in Straubenhardt die Besucher begeistert. Dabei standen zwei vollkommen unterschiedliche Künstler auf der Bühne.