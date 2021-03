Amtsinhaber Helge Viehweg hat kurz vor Ende der Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl am 18. April nun doch Konkurrenz bekommen: Dauerbewerber Samuel Speitelsbach hat in Straubenhardt seinen Hut in den Ring geworfen.

Bei unzähligen Bürgermeisterwahlen in ganz Baden-Württemberg ist Speitelsbach in diesem Jahr schon angetreten. Am vergangenen Sonntag allein in sieben Gemeinden, darunter auch in Kraichtal.

Allerdings mit mäßigem Erfolg. Speitelsbach erhielt 31 Stimmen (0,4 Prozent). Wenig ist bekannt über den Dauerbewerber. Er ist 34 Jahre alt, Programmierer und lebt in Ravenstein-Hüngheim (Neckar-Odenwald-Kreis).

Bis kurz vor Ende der Bewerbungsfrist sah es so aus, als bliebe Bürgermeister Helge Viehweg der einzige Kandidat für die Wahl am 18. April. Dann gab die Gemeinde am Dienstag bekannt, dass sich mit Speitelsbach ein zweiter Kandidat gemeldet hat.

Bewerbungsfrist in Straubenhardt endet am 22. März

Wer Interesse hat, kann noch bis kommenden Montag, 22. März, um 18 Uhr seine Bewerbungsunterlagen bei der Gemeinde abgeben. Anschließend tritt der Gemeindewahlausschuss zusammen. Falls im ersten Wahlgang keiner der Bewerber die notwendige Mehrheit von 50 Prozent der Stimmen erhält, wird am 2. Mai erneut gewählt.

Interessant dürfte sein, ob Speitelsbach zur Kandidatenvorstellung am 7. April in der Straubenhardthalle erscheint. Bei seinen Auftritten ist er für vor allem für eines bekannt: schräge Thesen und Eklats. In Weinsberg wurde er laut Heilbronner Stimme wegen verbaler Entgleisungen Ende Januar des Saales verwiesen.

Sollte es am 18. April für Speitelsbach auch in Straubenhardt nicht klappen, hat er am 2. Mai die nächste Chance. Da tritt er bei der Bürgermeisterwahl in Philippsburg an.