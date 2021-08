Zweiter Abend beim Straubenhardter Festival Little Happiness: Die Indie-Rocker von „Giant Rooks“ reißen das Publikum mit. Sie bieten Classic Rock, Reggae oder Balladen.

Little Happiness Festival

Bei einem Festival in Corona-Zeiten kann keine Stimmung aufkommen, kann nicht getanzt und ausgelassen gefeiert werden? Von wegen. „Giant Rooks“ aus Hamm beweisen das Gegenteil. Am Donnerstagabend steht die fünfköpfige Indie-Pop-Band auf der Bühne des Little Happiness Festivals und macht Musik, die mitreißt und begeistert.

Zwar muss das Publikum den Corona-Mindestabstand einhalten. Zwar sind dicht gedrängte Menschenmassen vor der Bühne nicht erlaubt. Zwar müssen alle entweder negativ getestet, genesen oder vollständig geimpft sein. Aber: Der Stimmung tut das keinen Abbruch. Überhaupt nicht. Das Publikum jubelt schon, bevor die fünf Musiker die Bühne richtig betreten haben.

Die fackeln nicht lange, hauen erst einmal drei Stücke raus. Dann macht Sänger Frederik Rabe eine kurze Pause und wendet sich ans Publikum: „Vielen Dank, dass ihr alle da seid“, sagt er. „Wir freuen uns krass auf diesen Abend.“ Das merkt man. Nicht lange dauert es, bis das Publikum sich von den ohnehin für ein bequemes Sitzen viel zu niedrigen Holzbänken erhebt. Bis es sich im Takt der Musik bewegt, bis es voller Begeisterung mit klatscht und singt.