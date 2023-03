Dreijähriges Kind auf Laufrad bei Unfall in Straubenhardt schwer verletzt

Ein dreijähriges Mädchen hat sich bei einem Unfall am Dienstagabend schwer verletzt. Auf dem Laufrad war das Kind mit einem Auto kollidiert.

Ein Kleinkind ist am späten Dienstagnachmittag in Straubenhardt im Enzkreis schwer verletzt worden, nachdem es mit einem Auto kollidierte. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, handelte es sich dabei um ein drei Jahre altes Mädchen.

Nach Angaben der Polizei war das Kind gegen 17.10 Uhr auf einem Laufrad zusammen mit seiner Mutter im Schulgässle in Conweiler unterwegs. Am Ende der abschüssigen Straße geriet die Dreijährige mit dem Laufrad an der Einmündung zur Römerstraße auf die Fahrbahn und stieß mit dem Wagen einer Autofahrerin zusammen.

Hierbei zog sich das Kind schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Die näheren Umstände zum Unfall sind gegenwärtig Bestandteil der weiteren Ermittlungen.