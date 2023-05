Einbrecher klaut Schmuck und Bargeld aus Wohnung in Straubenhardt

Ein unbekannter Eindringling ist zwischen vergangenem Mittwoch und gestrigem Dienstag in eine Wohnung in Straubenhardt-Feldrennach eingebrochen.

Ein Unbekannter ist im Zeitraum zwischen vergangenen Mittwoch und dem gestrigen Dienstag in eine Wohnung in Straubenhardt-Feldrennach eingestiegen. Wie die Polizei mitteilte, gelangte der Täter gewaltsam durch die Tür in die Wohnung in der Ittersbacher Straße.

Dort durchwühlte der Einbrecher alle Schränke und entwendete Bargeld und Schmuck. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zum Einbruch, zu verdächtigen Personen oder Autos.