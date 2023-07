Diebe stehlen Geldbeutel aus unverschlossenen Autos in Straubenhardt

Zwei Unbekannte haben am Dienstagmorgen in Straubenhardt Ausschau nach unverschlossenen Autos gehalten. Sie stahlen zwei Geldbörsen aus geparkten Autos.

Zwei unbekannte Täter haben in den frühen Dienstagmorgenstunden in Straubenhardt Ausschau nach unverschlossenen Autos gehalten. Wie die Polizei mitteilte, gingen zwei mit Kapuzenpullis bekleidete Personen zunächst gegen 2 Uhr im Ortsteil Schwann bewusst an geparkte Autos heran und prüften, ob diese verschlossen sind.

Aus zwei geparkten Autos in der Vogelsangstraße stahlen sie Geldbörsen. Anschließend suchten die Täter im Ortsteil Feldrennach erfolglos nach weiteren unverschlossenen Autos.

Polizei sucht Zeugen

Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Straubenhardt unter der Telefonnummer (0 70 82) 84 12 oder beim zuständigen Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer (0 70 82) 791 20 zu melden.