Ein riskantes Überholmanöver eines Autofahrers hat am vergangenen Freitag einen Fahrradfahrer in Straubenhardt zu einem Ausweichmanöver gezwungen, bei dem er sich schwer verletzte.

Ein Fahrradfahrer hat sich am Freitag, 13. Oktober, gegen 16.20 Uhr in Straubenhardt schwer verletzt, weil er dem riskanten Überholmanövers eines Autos ausweichen musste. Die Polizei teilte mit, dass der noch unbekannte Fahrer des Autos auf der Dobler Straße in Richtung Schwanner Warte unterwegs war, als er einen vor ihm fahrenden Pkw überholte und dabei anscheinend den ihm entgegenkommenden Fahrradfahrer übersah.

Der Fahrradfahrer war schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt

Der Fahrradfahrer versuchte auszuweichen, kam dabei zu Fall und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Fahrer des überholenden Pkw fuhr daraufhin davon und ließ das Unfallopfer zurück.

Die Polizei sucht nun sowohl nach dem überholenden, als auch nach dem überholten Autofahrer sowie nach Zeugen des Vorfalls, die sich unter (0 70 82) 7 91 20 melden können.