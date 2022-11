Am Dienstagmittag wurden die ersten Acts fürs Happiness Festival 2023 bekannt. Headliner wird demnach Kraftklub. Die Band war 2017 schon einmal in Straubenhardt – und hinterließ Eindruck.

Sommer 2023 in Straubenhardt

Die Macher des Happiness-Festivals in Straubenhardt haben am Dienstag die ersten Acts für Sommer 2023 bekanntgegeben. Musikalisch zielt das Line-up in die bewährte Richtung zwischen Hip-Hop und Punkrock. Dort ist auch der erste Headliner einzuordnen, der mit verkündet wurde: Kraftklub.

„Wir sind froh, dass wir eine solche Größe an den Start bekommen konnten“, betont Happiness-Sprecherin Ana Vlahinic. Die 2010 in Chemnitz gegründete Band („Schüsse in die Luft“, „Songs für Liam“) gilt als mitreißender Live-Act.

Sie haben eine mitreißende Show gespielt, man darf gespannt sein, was sie sich für nächstes Jahr überlegen werden. Ana Vlahinic, Sprecherin Happiness-Festival

Einem breiten Publikum bekannt wurden Kraftklub, als sie 2018 ein Konzert gegen rechtsextreme Ausschreitungen in ihrer Heimatstadt organisierten. Unter dem Motto „Wir sind mehr“ spielten dort unter anderem auch Die Toten Hosen und Feine Sahne Fischfilet vor rund 65.000 Zuschauern.

2017 war Kraftklub schon einmal beim Happiness-Festival. Ein denkwürdiger Auftritt: Die Band hatte für ihre damaligen Festivaltermine rund 50 Fans ausgewählt, die Teil der Bühnenshow wurden. Sie tanzten auf einem dreistöckigen Gerüst, dabei trugen sie alle schwarze Hosen, weiße Hemden und rote Jacken.

„Sie haben eine mitreißende Show gespielt, man darf gespannt sein, was sie sich für nächstes Jahr überlegen werden“, sagt Happiness-Sprecherin Vlahinic. Im Gepäck hat die Band ihr neues, viertes Album „Kargo“, das im September erschienen ist. Die zugehörige Tour beginnt in diesem November.

Dilla ist bisher die Exotin im Line-up

Im Paket mit Kraftklub gaben die Happiness-Macher am Dienstag gleich ein halbes Dutzend weitere Acts für das Festival bekannt, das vom 13. bis 15. Juli 2023 stattfinden soll. „Die Acts wecken definitiv große Vorfreude im ganzen Team“, so Vlahinic. Am Start sind BHZ, Majan, Lostboi Lino, Disarstar, Dilla und 100 Kilo Herz.

Exotin im bisherigen Line-up ist Dilla. „Klingt billig und auch einfach nicht so gut“, postet sie selbstironisch bei Spotify in ihrer Künsterbeschreibung. Die Newcomerin setzt auf Beats und Synthies. Es wird interessant zu sehen sein, in welchem Slot des Festival-Wochenendes Dilla mit ihren poppigen Electrosongs platziert wird.

Ansonsten ist gemäß den nun bekannt gewordenen Acts wieder mit viel Rap und Punkrock zu rechnen. 100 Kilo Herz beispielsweise ist eine 2015 gegründete deutsche Punkband aus Leipzig. Die Mitglieder setzen auf Saxofon und Trompete, bezeichnen ihren Stil daher als „Brass Punk“.

Junge Acts aus der Rapszene

Unter Hip-Hop ist die Berliner Band BHZ einzuordnen. Bei den hiphop.de-Awards 2019 wurden sie als bester nationaler Live-Act ausgezeichnet. Dass sie mit der ostfriesischen Rapcrew 102 Boyz die Single „Bier“ veröffentlichten, trug zu ihrer Bekanntheit bei. BHZ platzierte aber auch immer wieder ganz eigene Songs in den Charts. Besonders erfolgreich war zuletzt „Powerade“.

Noch jünger ist die Karriere von Rapper Majan aus Schorndorf. Der produktive 23-Jährige hat unter anderem schon mit Clueso („Dead Or Alive“) und Cro („1975“) zusammengearbeitet.

Newcomer über Newcomer: Auch Lostboi Lino ist noch relativ neu in der Szene. Sein Debütalbum „Lost Tape“ veröffentlichte der Stuttgarter Rapper 2021.

Disarstar kommt nach Straubenhardt

Etablierter ist Disarstar. Auch der sozialkritische Hamburger ist in der Kategorie Rap unterwegs. Sein fünftes Album „Deutscher Oktober“ aus dem Vorjahr ist sein bislang erfolgreichstes. Es kletterte bis auf Platz fünf der deutschen Albumcharts. Sein aktuelles Werk heißt „Rolex für alle“. Bei Spotify hat er mehr als eine halbe Million monatliche Hörer.

Nach und nach wollen die Happiness-Macher in nächster Zeit die weiteren Acts für das Festival im Sommer 2023 bekanntgeben. „Nach einem erfolgreichen und wunderschönen Happiness-Festival 2022 laufen die Vorbereitungen für das kommende Jahr bereits auf Hochtouren“, teilten die Veranstalter am Dienstag mit.

„Voller Elan und Vorfreude geht es in die nächste Runde, die ersten Bands sind gebucht und werden nun nach und nach veröffentlicht.“