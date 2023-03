Die Macher des Happiness-Festivals geben am Sonntag gleich zwölf Acts bekannt. Damit ist das Line-up komplett. Der größte Name: Provinz. Die Band feiert eine frühe Rückkehr nach Straubenhardt.

Vor einem Jahr bekamen sie auf dem Happiness-Festival noch gespieltes Mitleid von Kollegen, diesmal werden sie Co-Headliner: Nach dem Auftritt 2022 kehrt die Indie-Pop-Band Provinz schon in diesem Juli direkt nach Straubenhardt zurück.

„Provinz tun mir ja leid. Die wurden vor drei Jahren gebucht für ‘ne kleine Gage. Dann wurden sie immer größer und kriegen jetzt wahrscheinlich trotzdem nur so wenig Kohle. Wir hingegen sind die letzten drei Jahre einfach nur älter geworden“, witzelte beim Happiness-Festival 2022 der Itchy-Sänger und -Gitarrist Sebastian Hafner.

Es ist offensichtlich, dass sie sehr gewachsen sind. Ana Vlahinic, Happiness-Sprecherin

Der Auftritt von Provinz folgte am späten Nachmittag direkt auf den von Itchy. Line-up und Zeitplan standen schon vor der Pandemie, sie wurden dann während der coronabedingen Absagen nicht mehr verändert – während Provinz immer bekannter geworden waren. Bei Spotify haben sie nach Angaben des Streamingdienstes aktuell an die 1,9 Millionen monatliche Hörer.

Dass Provinz nun zweimal hintereinander in Straubenhardt auftreten, ist ungewöhnlich, führt aber ihr verändertes Standing besonders deutlich vor Augen. Provinz treten zum Abschluss des bereits ausverkauften Festivals am Samstag, 15. Juli, direkt vor Headliner Kraftklub auf. „Es ist offensichtlich, dass sie sehr gewachsen sind“, sagt Happiness-Sprecherin Ana Vlahinic.

Bei „Zorn & Liebe“ mischt Nina Chuba mit – die ebenfalls zum Happiness kommt

Man freue sich auf das Wiedersehen mit der Band und auf die neuen Songs vom Album ,,Zorn & Liebe‘‘. Das Album erschien im September, zwei Monate nach dem letzten Happiness-Festival, und erreichte Platz zwei der deutschen Albumcharts. Die gleichnamige Single hat die Band mit Sängerin Nina Chuba aufgenommen – die dieses Jahr ebenfalls beim Happiness-Festival auftreten wird.

Am ersten Festivaltag am Freitag, 14. Juli, sollen Cro und SDP am späten Abend den rund 15.000 Fans vor den Toren des Straubenhardter Ortsteils Schwann einheizen.

Mit der Ankündigung vom Sonntag sind nun alle Namen bekannt, das Line-up ist komplett. Neben Provinz gaben die Festival-Macher gleich elf weitere Acts bekannt, die voraussichtlich allesamt auf der kleineren Arty Stage auftreten. Es sind: PA69, Paul Wetz, Blumengarten, ok.danke.tschüss, Tom Hengst, Van Holzen, die Huggee Swing Band, Siyah, Focus, DJ Ketch und DJ Wildcut.

Einige der Namen passen gut ins bekannte Straubenhardter Konzept, das viel auf Rap und Rock setzt, etwa die Berliner Rapper PA69 und der Hamburger Tom Hengst, aber auch die Ulmer Rocker Van Holzen.

Externer Inhalt von Instagram

Doch wie immer gibt es auch ganz andere Akzente. Unter den Exoten ist etwa Singer/Songwriter Paul Wetz. Die Gitarre tauscht der Soundbastler häufig gegen den Computer.

Und bei der Huggee Swing Band ist der Name Programm, die Mannheimer Gruppe widmet sich der „Popmusik“ der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, dem Swing.