Im Line-up des Happiness-Festivals an diesem Freitag und Samstag sind sie die Exoten: Siegfried & Joy machen nicht Musik wie der Rest der gut zwei Dutzend Acts in Straubenhardt. Das Duo aus Berlin will das Publikum in Straubenhardt mit seiner Magie-Show verzaubern.

Statt auf weiße Wildtiere wie Siegfried und Roy, an die sie sich namentlich anlehnen, setzen Siegfried & Joy auf glitzernde Outfits, frische Tricks und viel Humor. „Ich persönlich finde sie mega witzig“, sagt Ana Vlahinic, die beim Happiness für die Pressearbeit zuständig ist.

Vom Glastonbury Festival und America’s Got Talent nach Straubenhardt

Die Macher des Festivals haben bei der Verpflichtung durchaus ein glückliches Händchen bewiesen. Als Siegfried & Joy Anfang 2020 unter ferner liefen als weitere Namen fürs Programm bekannt gegeben wurden, hatten sie noch nicht den Bekanntheitsgrad von heute.

Das Festival wurde dann bekanntlich wegen Corona einmal ganz abgesagt und einmal nur in kleinerer Variante durchgezogen. In der Zwischenzeit wurden Siegfried & Joy immer größer. Wenn sie nun also endlich nach Straubenhardt kommen, tun sie das unter anderem mit einem Auftritt bei einem der größten Festivals der Welt im Rücken: Vor drei Wochen standen sie beim Glastonbury im Südwesten Englands auf der Bühne.

Noch mehr Aufmerksamkeit zogen sie in den vergangenen Wochen aber mit einem anderen Auftritt auf sich: Sie schafften es in eine der größten Fernseh-Shows, America’s Got Talent, das Pendant zum deutschen Supertalent. In der Jury sitzt unter anderem Heidi Klum.

Wachsende Fanbase bei Instagram

Auch beim rund fünfminütigen Auftritt dort zeigten die jungen Künstler ihre Mischung aus Humor und Magie. Die ersten Tricks gehen auf plumpe Weise schief, damit sorgen sie für Lacher. Dann scheint auch noch die Hauptnummer daneben zu gehen – und haut dann umso verblüffender doch hin.

Das Publikum sowie die meisten Juroren lieben den Auftritt. Bis Dienstag hatte das gut sechsminütige Video des Auftritts, das bei Youtube zu sehen ist, mehr als 1,2 Millionen Aufrufe.

Besonders beliebt ist das Duo bei Instagram, dort haben sich Siegfried & Joy eine Fanbase aufgebaut, ihre Seite dort hat 112.000 Follower. Zum Vergleich: Die Happiness-Headliner Seeed stehen bei 111.000.

Keine Chance für Auftritt auf der Happiness-Festival-Hauptbühne

Dass Siegfried & Joy jetzt sogar den Stars in Straubenhardt die Show stehlen könnten, steht wohl trotzdem nicht zu befürchten. Sicher ist aber, dass auch niemand ihnen die Show stehlen wird.

Denn wenn sie am Samstag die Arty Stage betreten, geht es auf der Hauptbühne noch gar nicht los. Sie stehen von 13.30 bis 14 Uhr also konkurrenzlos im Mittelpunkt. „Wir empfehlen auf jeden Fall, sie anzuschauen“, sagt Vlahinic.

Für die Hauptbühne reicht es aber nicht. „Wir hatten die Bands ja alle schon 2019 gebucht und damals auch die Slots festgelegt“, erklärt die Happiness-Sprecherin. Vor dem Festival ändere man an den geplanten Abläufen nichts mehr, auch wenn ein Act plötzlich so im Gespräch ist. Für Magie auf der Hauptbühne müssen also andere sorgen.