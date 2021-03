Helge Viehweg ist klarer Favorit bei der Bürgermeisterwahl in Straubenhardt

Nachdem es lange so ausgesehen hatte, als ob Amtsinhaber Helge Viehweg der einzige Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Straubenhardt bleibt, kommt es nun zum Duell mit Dauerbewerber Samuel Speitelsbach. Am Montagabend endete die Bewerbungsfrist.

Lange Zeit war kein zweiter Bewerber in Sicht. Bürgermeister Helge Viehweg hatte schon vergangenen September angekündigt, dass er sich für eine zweite Amtszeit bewirbt.

In der ersten Minute der Bewerbungsfrist in der Nacht auf den 6. Februar hat Viehweg seine Bewerbungsunterlagen in den Rathausbriefkasten geworfen.

Dann passierte erst einmal lange nichts – bis Dauerbewerber Samuel Speitelsbach Mitte März seine Bewerbung bei der Gemeinde einreichte. Viehweg geht aber als klarer Favorit in die Wahl am 18. April.

Verbale Entgleistungen

Speitelsbach ist allein in diesem Jahr schon bei unzähligen Bürgermeisterwahlen angetreten. In Kraichtal erhielt der 34-Jährige aus Ravenstein-Hüngheim (Neckar-Odenwald-Kreis) unlängst 31 Stimmen (0,4 Prozent).

Interessant dürfte sein, ob der Programmierer bei der Kandidatenvorstellung erscheint, die am 7. April in der Straubenhardthalle in Conweiler geplant ist. Bei der Kandidatenvorstellung in Weinsheim im Landkreis Heilbronn beispielsweise wurde er wegen verbaler Entgleisungen des Saales verwiesen.

100 Besucher zugelassen

100 Besucher sind am 7. April unter Corona-Bedingungen bei der Kandidatenvorstellung in der Straubenhardthalle zugelassen. Falls das Interesse der Bevölkerung groß sein sollte, würde eine zweite Vorstellungsrunde am 9. April ebenfalls in der Straubenhardthalle stattfinden, sagt Jasmin Becht, die bei der Gemeinde unter anderem für Wahlen zuständig ist.

Außerdem sei ein Livestream geplant. Darüber wollte der Gemeindewahlausschuss bei seiner Sitzung am Dienstagabend diskutieren. Anmelden kann man sich für die Veranstaltung am 7. April bei der Gemeinde unter der Telefonnummer (0 70 82) 94 86 20 oder per E-Mail unter tom.unger@straubenhardt.de.

Bürgerzentrum als Dauerthema

Bürgermeister Viehweg, der bei der Wahl vor acht Jahren auf Anhieb 54 Prozent der Stimmen holte und sich gegen vier Mitbewerber durchsetzte, strebt seine zweite Amtszeit an. Großprojekte, die den 42-jährigen Amtsinhaber in den kommenden Jahren beschäftigen würden, sind unter anderem die S-Bahn-Erweiterung und das Dauerthema Bürgerzentrum an der Mostklinge.

Noch in diesem Jahr soll außerdem das neue Feuerwehrhaus eingeweiht werden. Es entsteht derzeit auf dem Sportplatz in Feldrennach an der Langenalber Straße. Die Eröffnung ist für Mitte 2021 geplant. Das Haus soll die nicht mehr zeitgemäßen Ortsteilfeuerwehrhäuser ersetzen und die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Straubenhardt verbessern.

Die Konzeption des Neubaus folgt dabei dem sogenannten „Cradle-to-Cradle“-Konzept: Beim Bau des Gebäudes wird darauf geachtet, dass Baumaterialien nach ihrem Einsatz wieder stofflich trennbar sind.

Sollte keiner der beiden Bewerber am 18. April die notwendige Mehrheit von mindestens 50 Prozent der Stimmen erhalten, käme es zwei Wochen später zum zweiten Wahlgang.