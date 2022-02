Karten für Happiness-Festival in Straubenhardt schon fast ausverkauft

Das Happiness-Festival findet dieses Jahr vom 14. bis 17. Juli in Straubenhardt statt. Noch wurde der Headliner noch nicht bekannt gegeben. Aber trotzdem werden die Karten knapp.

„Trotz der zweimaligen Verschiebung des Happiness Festivals auf das nächste Jahr, haben der Großteil der Besucher ihre Tickets behalten, sodass das Happiness Festival trotz zweijähriger Pause fast schon ausverkauft ist“, informierten nun die Festival-Macher. Online auf der Webseite des Happiness-Festivals gebe es noch ein paar wenige Restkarten. „Die Tagestickets sind bereits ausverkauft und das, obwohl der zweite Headliner noch nicht bekannt gegeben wurde“, freuen sich die Veranstalter vermelden zu können.

Seit letztem Donnerstag sind folgende Acts bestätigt: Kontra K, Sido, Trettmann, Die Orsons, Juju, Querbeat, Provinz, Leoniden, Itchy, Blackout Problems, Milliarden, Blond, RapK, Rikas, Mia Morgan, Il Civetto, Ahzumjot, Whitey En Vogue, Mädness, Siegfried & Joy, Quiet Lane.

Letztes Jahr gab es zwar eine kleine Veranstaltungsreihe ,,Little Happiness‘‘ auf dem Gelände, mit sechs Konzerten an sechs aufeinanderfolgenden Tagen – „dennoch war dies nicht vergleichbar und längst nicht so zufriedenstellend gewesen wie das ,große‘ Happiness Festival“, urteilen die Macher.