Keine Überraschung bei Bürgermeisterwahl in Straubenhardt

Keine Überraschung in Straubenhardt: Wie erwartet hat Helge Viehweg am Sonntag die Bürgermeisterwahl in Straubenhardt gegen Dauerbewerber Samuel Speitelsbach klar gewonnen.

Er hatte keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten, dennoch machte Helge Viehweg einen gerührten Eindruck, als am Sonntag gegen 19 Uhr feststand, dass er die Wahl deutlich gewonnen hatte und die rund 50 Besucher in der Conweiler Turn- und Festhalle Beifall klatschten. 2.992 Stimmen erhielt der alte und neue Bürgermeister von Straubenhardt. Das entspricht 90,9 Prozent.

Mitbewerber Samuel Speitelsbach aus Ravenstein-Hüngheim (Neckar-Odenwald-Kreis) kam auf 187 Stimmen (5,7 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 37,5 Prozent und war damit deutlich geringer als vor acht Jahren (62,3 Prozent), als sich Viehweg gleich im ersten Wahlgang gegen vier Kandidaten durchsetzte.

Dennoch zeigte sich Viehweg zufrieden mit der Wahlbeteiligung. 40 Prozent seien sein Ziel gewesen, sagte er in einer kurzen Rede den Besuchern in der Turn- und Festhalle in Conweiler - unter ihnen einige Enzkreis-Bürgermeister und Landrat Bastian Rosenau. Wegen Corona hatte die Gemeinde die Veranstaltung vom Rathaus in Feldrennach in die Halle verlegt.

Er habe einen ruhigen und entspannten Wahlsonntag erlebt und den Tag mit seiner Familie an der frischen Luft verbracht, erzählte Viehweg. Von Anspannung keine Spur. Diese sei nach der Kandidatenvorstellung vor zehn Tagen in der Straubenhardthalle gewichen.

Viehweg genießt Rückhalt in der Bevölkerung

Der deutliche Wahlsieg und der Beifall des Publikums zeigt: Der alte und neue Bürgermeister genießt Rückhalt in der Bevölkerung und der Gemeindeverwaltung. Hans Vester, dienstältester Straubenhardter Gemeinderat (SPD), wertet das Wahlergebnis als „Würdigung der guten Arbeit des Bürgermeisters in den vergangenen acht Jahren“.

Vester erwartet vom zukünftigen Bürgermeister „Einsatz für Nachhaltigkeit ohne ideologische Ideen mit viel Bürokratie, die eine positive Zukunft Straubenhardts in Frage stellen“. Außerdem müsse der Rathauschef notwendige Infrastrukturprojekte forcieren: Gewerbe- und vor allem Wohnflächen, aber auch die „Möglichkeit des fußläufigen Einkaufs im Bereich der Grundversorgung“, so Vester. „Grundsätzlich erwarte ich primär eine Orientierung an den Grundbedürfnissen der Straubenhardter Bürger unter Berücksichtigung einer enger werdenden Finanzlage“, so der Gemeinderat.

Auch Landrat Rosenau schätzt Viehweg

Rückhalt genießt Viehweg auch auf Kreisebene. Landrat Bastian Rosenau schätzt an ihm „seine Offenheit, Geradlinigkeit und Zuverlässigkeit“. Man könne daher gut und vertrauensvoll mit ihm zusammenarbeiten. „Außerdem steht er immer zu 100 Prozent für seine Werte und Überzeugungen ein und hat klare Vorstellungen – auch von der Zukunft. Daher bin ich überzeugt, dass er selbst am besten weiß, was es in seiner Gemeinde anzupacken gilt“, so Rosenau.

Helge Viehweg steht immer zu 100 Prozent für seine Werte und Überzeugungen ein und hat klare Vorstellungen. Bastian Rosenau, Landrat des Enzkreises

Für die SPD-Bundestagsabgeordnete Katja Mast setzt Viehweg „kluge zukunftsorientierte Akzente“ – davon zeuge das beitragsfreie letzte Kitajahr und der Feuerwehrbau nach dem Cradle-to-Cradle Prinzip. „Und er führt zusammen, wie zum Beispiel die Hoffnungshäuser für integratives Wohnen zeigen. Das ist Tatkraft gepaart mit Verantwortung für die Zukunft. Beides tut Straubenhardt gut“, so Mast.

Die zweite Amtszeit von Helge Viehweg beginnt offiziell am 1. Juli. „Gemeinsam weitergehen“ lautet das Motto von Viehweg, wie er wie berichtet Anfang April bei der Kandidatenvorstellung in der Straubenhardthalle sagte. Als Schwerpunktthema der Zukunft sieht er unter anderem die Digitalisierung.