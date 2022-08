Peta erstattet Anzeige

Leidende Kühe in Straubenhardt eingeschläfert: Staatsanwaltschaft Pforzheim prüft den Fall

Nachdem ein Veterinär zwei leidende Kühe in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Straubenhardt (Enzkreis) einschläfern musste, prüft jetzt die Staatsanwaltschaft Pforzheim den Fall. Der Landkreis kündigt engmaschige Kontrollen an.