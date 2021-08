Der Countdown läuft: In einer Woche startet das „Little Happiness“ auf dem Festivalgelände in Schwann. Zum Auftakt der Konzertwoche tritt der gebürtige Waldbronner Max Giesinger auf. Für alle sechs Konzerte gibt es noch Karten.

Die Vorfreude auf das kleine Happiness-Festival wächst beim Veranstalter und bei den Fans, wie die regelmäßigen Veröffentlichungen auf Facebook zeigen. Allerdings mischt sich auch ein bisschen Nervosität in die Freude, denn die Inzidenz ist auch im Enzkreis wieder auf über zehn gestiegen.

Die letzten beiden regulären Festivals, die jeweils drei Tage Mitte Juli hätten stattfinden sollen, mussten wegen der Pandemie abgesagt werden.

An den Corona-Regeln für das Little Happiness habe sich jedoch nichts geändert, teilt Ana Vlahinic vom Veranstaltungsteam auf Nachfrage mit. Es werde weiterhin die Unterteilung in Sitzplätze mit Bänken, den „Happy Benches“, und Sitzplätze mit Picknickdeckenplätzen geben.

„Little Happiness“: Hygiene-Konzept soll für Sicherheit sorgen

Über das dynamische Hygienekonzept informiert das Happiness-Team auf seiner Internetseite. Jeder Besucher hat einen festen Platz, darf stehen und tanzen und muss am Platz keine Maske tragen. Im Moment gilt außerdem die 3-G-Regel (geimpft, getestet, genesen).

Auf dem 10.000 Quadratmeter großen Gelände könne ein coronakonformer Sicherheitsabstand zu anderen Gruppen gehalten werden, teilt der Veranstalter weiter mit. Das weitläufige Gelände biete eine gute Sicht von überall und gleiche einem Amphitheater mitten in der Natur, umgeben von Wald und Wiesen. Alle Infos zu den Maßnahmen gibt es unter im Internet unter www.happiness-festival.de.

Max Giesinger macht beim Happiness den Auftakt

Unter derselben Online-Adresse können Kurzentschlossene noch für alle sechs Konzerte Karten kaufen. 1.500 sind es pro Konzert insgesamt.

Namhafte Künstler sind für die sechs Festivaltage gebucht. Den Auftakt macht am 18. August Max Giesinger. Der Popstar, der aus Waldbronn kommt, stellt Lieder aus seinem neuen Album „Irgendwann ist jetzt“ vor.

In den Tagen danach folgen Indie-Pop mit der Band Giant Rooks aus Hamm (19. August), der Thüringer Songwriter Clueso (20. August), Deutschrapper Alligatoah (21. August), Indie-Rock mit Bosse (22. August). Als Support-Act von Bosse tritt Singer/Songwriterin Licia aus Karlsruhe auf. Zum Abschluss gibt es Deutsch-Rap mit Prinz Pi (23. August).

Während des Little Happiness wird es in Schwann außerdem eine Impfaktion geben, bei der man einfach ohne Termin vorbeikommen und sich impfen lassen kann. Für Besucher der Konzertreihe wird es außerdem die Möglichkeit geben, sich während der Veranstaltung direkt am Veranstaltungsgelände impfen zu lassen.

2022 soll es Happiness in gewohnter Form geben

Happiness-Chef Benjamin Stieler geht davon aus, dass das Happiness 2022 in gewohnter Form stattfindet. Das Datum steht schon fest: 14. bis 16. Juli. Auch die meisten Künstler, die eigentlich schon 2020 und dann beim Verschiebetermin in diesem Jahr auftreten sollten. Unter anderem Sido, Kontra K, Querbeat und Blond. Der Headliner und ein paar kleinere Acts fehlen allerdings noch. Sie sollen kurzfristig bekanntgegeben werden.