Lkw kollidiert in Straubenhardt mit Auto: 60-Jähriger wird schwer verletzt

Ein Lkw-Fahrer hatte am Freitag einem 60-Jährigen in Straubenhardt die Vorfahrt genommen. Bei der anschließenden Kollision wurde der Autofahrer schwer verletzt.

Am Freitag

Wegen einer abgeschnittenen Vorfahrt ist ein 60-Jähriger am Freitagmorgen in Straubenhardt schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war ein Lkw-Fahrer gegen 7.45 Uhr auf der Ottenhäuser Straße unterwegs, als er an einer Kreuzung geradeaus in die Langenalber Straße einfahren wollte. Der bevorrechtigte 60-jährige Fahrer beabsichtigte ebenso in dieselbe Richtung abzubiegen.

Es kam zu einer Kollision zwischen dem Lkw und dem Auto. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden sei bislang noch unbekannt.