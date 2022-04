Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Straubenhardt-Schwann verletzt

In Straubenhardt-Schwann ist ein Motorradfahrer am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr mit einem Pkw zusammengestoßen und verletzt worden. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt, weshalb die Polizei um die Mithilfe von Zeugen bittet.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagabend in Straubenhardt-Schwann ein 19-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Dieser kollidierte gegen 18.45 Uhr in der Hauptstraße mit dem Fahrzeug einer 68-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die Schwere seiner Verletzungen ist derzeit noch unbekannt.

Auch der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 19-Jährige stürzte und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Bei dem Einsatz waren Kräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.