Radfahrerin nach Sturz in Straubenhardt schwer verletzt

Eine 52-jährige Pedelec-Fahrerin stürzt am Dienstag auf der Kreisstraße 4550 in Straubenhardt und verletzt sich dabei schwer.

Bei einem Sturz am Dienstagnachmittag im Holzbachtal ist eine Pedelec-Fahrerin schwer verletzt worden. Die 52-Jährige fuhr gegen 14.50 Uhr mit ihrem Elektrorad auf der abschüssigen Kreisstraße 4550 in Richtung Langenalb, so die Polizei.

Die Frau stürzte wohl selbst verschuldet und zog sich schwere Verletzungen zu. Die 52-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.