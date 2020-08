Ranch in Straubenhardt-Feldrennach bietet Wanderungen und Kindergeburtstage mit Ziegen an

Von unserem Mitarbeiter Bernd Helbig

„An meiner Ziege hab ich Freude, sie ist ein wunderschönes Tier“, heißt es in dem bekannten Kinderlied. Beim Ziegen-Trekking, das Thomas Viehweg in Feldrennach organisiert, haben sich schon zahlreiche große und kleine Leute davon überzeugt, dass da was dran ist.

Seit 2014 veranstaltet Viehweg die Touren durch Wald und Flur rings um Feldrennach. Das Alter der Mitwanderer spiele dabei keine Rolle, erzählt er, „der jüngste Mitwanderer war fünf Monate alt und lag noch im Kinderwagen, der älteste war weit über achtzig Jahre alt“. Auf der „Cattleway Ranch“ angekommen, werden die Teilnehmer zunächst mit den Tieren vertraut gemacht und erfahren, was beim Umgang mit den gehörnten Zeitgenossen zu beachten ist.

Dann bekommen die Tiere Halfter und Packsättel. Die Wanderer können ihre Regenjacke oder Rucksack auch mit draufpacken und los gehts. Die Kinder führen ihre Wanderziege an der Leine und die Tiere gehen auch brav mit. Natürlich wird links und rechts des Weges immer wieder ein Blättchen geknabbert, aber da Ziegen von Natur aus neugierig sind, erwarten sie, dass ein Stück weiter sicher noch was viel Besseres zu finden ist, und so kommt die kleine Karawane gut voran. Eine Lieblingsroute Viehwegs führt durch den Wald entlang der Rennach bis zum „Lügenbrückle. Dort wird Rast gemacht, dann geht es wieder zurück zur Ranch.

Rund zwei Stunden dauert die Tour. „Bei der Streckenauswahl kommt es immer darauf an, wer mitläuft“, erläutert Viehweg. Er passe seine Routen den jeweiligen Gästen an. Wenn beispielsweise eine Mutti mit Kinderwagen dabei sei, oder ein Rolli-Fahrer, werde er die Gruppe nicht gerade über Stock und Stein führen, denn es solle wirklich jeder mitmachen können.

Auf Pony Toni darf geritten werden

Normalerweise helfen die Kinder auch beim Anlegen des Halfters und dürfen die Ziegen selbst putzen, aber das sei Corona-bedingt gerade nicht möglich, bedauert Viehweg. Ansonsten gebe es keine Einschränkungen. Seit diesem Jahr kann für die Wanderungen auch das Pony Toni mit gebucht werden, auf ihm können die Kinder abwechselnd reiten.

Zur „Cattleway Ranch“ gehören acht Ziegen unterschiedlicher Rassen und Mischungen. Geißbock „Kalle“ ist der Herdenchef. Es gibt fünf Wanderziegen, weitere drei Tiere sind schon in Rente, sie gehen nicht mehr mit auf die Touren. Zur Hofgemeinschaft gehören außerdem die beiden Ponys Harvey und Tony sowie zwei Graugänse.

Kindergeburtstag als „Cowboygeburtstag”

Auch besondere Wanderungen hat Viehweg im Programm, so eine Tour zum Biolandhof Reiser, mit Hofführung und Bauernvesper. Außerdem können Kindergeburtstage mit den Tieren gefeiert werden. Auch als „Cowboygeburtstag“, mit Ponyreiten und Spielen, erzählt Viehweg.

Ziegentrekking finden das ganze Jahr über an den Wochenenden statt, „jedoch nicht, wenn es regnet, „denn die Ziegen mögen einfach keinen Regen“, weiß Viehweg. Vom 6. Dezember bis 6. Januar ist Winterpause. Es gibt feste Wandertermine, und es können auch individuelle Wanderungen gebucht werden. 10 bis 12 Wanderer seien eine ideale Gruppengröße.