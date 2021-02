Hintern auf Lastwagen abgebildet

Sexismus: Werberat rügt Spedition aus Straubenhardt – Firma bleibt unbeeindruckt

Reklame einer Spedition aus Straubenhardt erregt das Missfallen des Deutschen Werberats. Die übergroße Abbildung eines Hinterns in Hotpants ist sexistisch, so die Institution. Aber die Firmenchefin will die Werbung nicht entfernen. Sondern ausweiten.