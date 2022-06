Nach drei Jahren darf das Sonnwendfeuer auf der Schwanner Warte endlich wieder brennen

Kurz vor 22 Uhr schlugen die Flammen des Feuers bei der Schwanner Warte bereits meterhoch in den Himmel. Bewundert wurden sie von vielen hundert Besuchern der Sonnwendfeier. Sie haben nach zwei Jahren Zwangspause am Samstagabend den Sommer begrüßt.

Die Sonnwendfeier ist eine Traditionsveranstaltung, die man weiterführen will, kündigte der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins, Frederic Trautz, an.

Zunächst sei es nicht klar gewesen, ob die Sonnwendfeier nach der Pandemie noch Zukunft haben wird. „Es gab viele Vereine, die die letzten zwei Jahre nicht überstanden haben. Und es waren auch Stimmen, ob man die großen Veranstaltungen überhaupt noch braucht.“

Schwarzwaldverein musste sogar Gläser nachordern

Spätestens am Samstagabend hat sich gezeigt, dass dem so ist. Am Nachmittag war es zwar noch relativ ruhig auf dem Gelände, was den hohen Temperaturen zuzuschreiben war. Spätestens gegen 18 Uhr füllte sich der Platz aber bereits spürbar.

Am Ende waren so viele da, dass man sogar Gläser nachordern musste, „weil wir mit so einem großen Ansturm nicht gerechnet haben“, verrät Otto Brauns vom Organisations-Team des Schwarzwaldvereins. Die wenigsten Besucher haben davon etwa mitbekommen. Hinter den Kulissen haben alle engagiert zusammengearbeitet, um einen reibungslosen Verkauf zu garantieren.

„Wir haben eine gute Mannschaft, die das zusammen gestemmt hat“, ist Trautz dankbar für so viel Engagement seiner Mitstreiter.

Einige Einnahmen kamen ukrainischen Flüchtlingen zugute

An diesem Fest beteiligt waren diverse Vereine, die nicht zuletzt ein reichhaltiges kulinarisches Angebot mitbrachten: der Musikverein Dennach etwa, die Narrenzunft, der Förderverein der Wilhelm-Ganzhorn-Schulen, der Schwarzwaldverein und die Kirchengemeinden. Letztere spendeten ihre Einnahmen den ukrainischen Gästen in der Gemeinde, die vor dem Krieg geflüchtet sind.

Eine Idee, die seitens des Schwarzwaldvereins unterstützt wurde. Normalerweise zahlt jeder Verein, der an der Sonnwendfeier beteiligt ist, einen Betrag, mit dem die Kosten geschultert werden können. Den Kirchengemeinden hat man diesen erlassen: „Das geben wir als Obolus oben drauf“, erklärte Brauns.

Feuerwehr hatte ein Auge darauf, dass nichts passiert

Zugleich habe es sich am Ende ausgezahlt, dass man die Sonnwendfeier um eine Woche nach vorne gezogen hat. Kommende Woche wären nämlich zu viele Veranstaltungen gewesen. „Wir hätten keinen Pilswagen und keine Bierbänke mehr bekommen“, räumte Brauns ein.

Offiziell ist man damit zwar noch in die Pfingstferien gerutscht, „aber wie man sieht, hat es keine großen Auswirkungen gehabt“, freute er sich über die enorme Resonanz, aber auch über die Unterstützung der Feuerwehr, die bei den trockenen Temperaturen ein Auge darauf hatte, dass nichts passiert.

Wiese wurde vorab gewässert

Die Wiese wurde vorab gewässert, und die Leitung zum Hydranten lag sicherheitshalber schon. „Falls sich der Wind dreht und Richtung Wald geht, müssten wir das Feuer ein bisschen eindämmen“, sagte Gruppenführer Markus Augenstein. Das war aber nicht nötig: Das Feuer ging „kerzengerade nach oben. und der Funkenflug ist nicht so arg“, so seine erste Bilanz.

Ihre Freude daran hatten nicht zuletzt die Familien, die in großer Zahl gekommen sind und schon vor dem Feuer Spaß mit dem Angebot des Hauses der Familie hatten: Windmaschine, das Jenga-Spiel in Übergröße, Dosenwerfen und Glücksrad zählten dazu. „Wir freuen uns ganz arg, dass die Familien das so gut annehmen“, bemerkte dessen Geschäftsführerin Heike Herb.

Die Stimmung auf dem Gelände hat sie als fröhlich, ausgelassen und entspannt wahrgenommen. „Alle freuen sich, dass man sich draußen wieder unbeschwert treffen kann.“ Das kann Marie Sattler vom Vorstand des Hauses der Familie nur bestätigen: „Es ist so ein fröhliches Kindertreiben. Das ist so toll, das zu sehen.“ Daher sind sie vor allem auch dem Schwarzwaldverein dankbar, „dass er das auf sich genommen und alles organisiert hat“, so Herb.