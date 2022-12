Straubenhardt feiert goldenes Gemeindejubiläum

Vor fünfzig Jahren, am 1. Dezember 1973, vereinigten sich Feldrennach, Pfinzweiler, Conweiler, Schwann, Ottenhausen und Langenalb zur neuen Gemeinde Straubenhardt. Nun wird unter dem Motto „50 Jahre wir!“ das goldene Gemeindejubiläum gefeiert.

„Wir wollen eine bunte Perlenkette präsentieren“, kündigt Bürgermeister Helge Viehweg (SPD) bei der Vorstellung des Programms am vergangenen Dienstag an. Auftakt zum Festjahr war die Präsentation des Jubiläumslogos im Amtsblatt mit Vorstellung der „Happy Highlights“. Das sind Veranstaltungen in allen sechs Ortsteilen, die umrahmt werden vom traditionellen Jahresauftakt am 5. Februar in der Turn- und Festhalle Feldrennach und dem Festakt am 1. Dezember in der Straubenhardthalle Conweiler. „Alles soll wie gewohnt kurz, knapp und bunt sein, keine lähmende Veranstaltung“, verspricht Viehweg. Er hoffe, dass ein buntes Jahr gelinge das allen Spaß mache.

Jubiläumslogo soll vielen Stellen sichtbar werden

Das Programm werde aber auch zeigen, dass die Gemeinde in den 50 Jahren zusammengewachsen sei. Seit März arbeitet ein Projektteam aus allen Fachbereichen der Verwaltung unter Federführung von Rouven Rudisile an der Planung des Programms. Unter der Überschrift „Straubenhardt feiert – 50 Jahre Wir!“ habe man sich ein Drei-Säulen-Konzept überlegt, bestehend aus Aktionen und Interaktivem, den Happy Highlights und dem Festakt als dritter Säule.

Ein Jubiläumslogo wurde entwickelt, das künftig an vielen Stellen in der Gemeinde sichtbar werden soll, es gibt einen Flyer und in gleichem Design auch Plakate, Flaggen und Banner. Und auch ein spezieller Jubiläumssekt wurde bestellt. Ausstellungen in den Rathäusern, eine Baumpflanzaktion mit Bürgern und sonst noch allerhand, sei im Entstehen, sagt Rudisile.

Das Jahr über wird auch ein Teaser gezeigt, der Vorfreude auf den neuen Imagefilm über Straubenhardt machen soll. Dieser wird beim Festakt Premiere haben und die Gemeinde weltoffen und zukunftsgerichtet präsentieren. Verschiedene Vereine wollen sich mit Aktionen beteiligen und werden die „Perlenkette“ noch bunter machen.

In jedem Ortsteil Jubiläumsveranstaltung

In jedem der sechs Ortsteile wird eine Jubiläumsveranstaltung stattfinden, so kommen die „Happy Highlights“ zustande, erzählt Rudisile. Langenalb beginnt am 8. Februar mit „Straubenhardt erzählt“, einem Erzählcafé im Gemeindehaus. Conweiler folgt am 31. März mit „Straubenhardt musiziert“, einem großen Konzert, das von rund zweihundert Personen gestaltet wird – mit dabei ist auch die Jugendmusikschule. „Straubenhardt schaut“ heißt es am 25. Mai in Ottenhausen beim Open-Air-Kino im Schulhof. Noch in Planung ist „Straubenhardt feiert“ in Schwann.

Angedockt an das Happiness-Festival soll es am 16. Juli ein besonderes Konzert geben. Am 10. September beim Musikfest des Musikvereins Harmonie gibt es einen Familienspieltag unter dem Motto „Straubenhardt spielt“. Am 17. September ist Pfinzweiler an der Reihe und es heißt „Straubenhardt läuft“. Beim Pfinzquellenlauf des VfB Pfinzweiler wird es auch eine Drei-Täler-Jubiläumstour geben. Großes Finale am 1. Dezember ist beim Festakt in der Straubenhardthalle. Das Programm dafür ist noch am entstehen. Es soll alles andere als langweilig werden, sondern unterhaltsamen Charakter haben, unterstreicht Rudisile und verrät schon mal, dass Jeff Klotz den Festvortrag halten wird.