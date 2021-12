Straubenhardt rechnet für 2022 mit soliden Finanzen

Die Beratung des Haushaltsplans 2022 in der Sitzung des Straubenhardter Gemeinderats vom vergangenen Mittwoch war in einer starken Stunde erledigt. Nur bei zwei Posten wurden geringfügige Änderungen angeregt.

Bürgermeister Helge Viehweg (SPD) hatte die Ratsrunde zuvor dazu aufgerufen, sich angesichts der Corona-Situation kurz zu fassen.

Im Gesamtergebnishaushalt bleibt es demnach bei Erträgen in Höhe von 26,9 Millionen Euro, Aufwendungen von 26,4 Millionen Euro und einem veranschlagten Ergebnis von 539.500 Euro. Insgesamt werden fünf Millionen Euro investiert, zur Finanzierung werden 2,4 Millionen Euro aus der Rücklage entnommen. Zum Jahresende bleiben noch 1,6 Millionen Euro auf der hohen Kante. Die anstehende Erhöhung der Kreisumlage könnte das Ergebnis allerdings um 250.000 Euro verschlechtern, befürchtete Kämmerer Jörg Bischoff.

Gemeinderat Simon Schwenk (Grüne) lobte Bischof für den übersichtlichen Vorbericht zum Haushaltsplan. Bei der Investitionsübersicht sollten jedoch künftig auch die Instandhaltungsmaßnahmen, die im Ergebnishaushalt veranschlagt werden, mit aufgeführt werden. Außerdem sollten die Themen der Agenda hinsichtlich deren Kosten im Vorbericht aufgelistet werden.

Areal „Mostklinge“ soll zur neuen Ortsmitte werden

Matthias Greb (FW) und Fraktionskollege Uwe Gorgus forderten, den Ansatz für die Buswartehäuschen auf 20.000 Euro zu verdoppeln. Da müsse man dringend was machen, „denn die Leute stehen buchstäblich im Regen“, meinte Greb. Jochen Fauth (SPD) beantragte, den Betrag für den Unterhalt der Spielplätze um 10.000 Euro auf 50.000 Euro zu erhöhen. Viehweg sagte beides zu.

Das rund 2,1 Hektar große Areal „Mostklinge“ zwischen den Ortsteilen Schwann und Conweiler soll zur neuen Ortsmitte entwickelt werden. Es handelt sich um drei Teilflächen am Verkehrskreisel nördlich und südlich der Landesstraße 565. Bürgermeister Viehweg sagte, hier solle ein neuer Lebensmittelpunkt und Ort der Begegnung entstehen, mit Einkaufsmöglichkeiten und einem Bürgerzentrum, das die Verwaltung beherbergen aber auch kulturelle Möglichkeiten eröffnen werde. Bei der Entwicklung solle auch der Nachhaltigkeitsanspruch konsequent umgesetzt werden.

Diskussion um „Cradle-to-Cradle“-Begriff

Das Büro Franke Baur Ingenieurgesellschaft soll mit der Durchführung des Investorenauswahlverfahrens und das Büro EPEA mit dessen Cradle-to-Cradle-Begleitung (C2C) beauftragt werden. Zudem werden Beratungsleistungen des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft zur Entwicklung einer zukunftsorientierten Arbeitsumgebung für die Gemeindeverwaltung Straubenhardt beauftragt.

Gemeinderat Simon Becht (CDU) kritisierte, dass in der Beschlussvorlage ausschließlich von „Cradle to Cradle“ die Rede sei. Der Begriff sei in der Bevölkerung stigmatisiert. Es sollte auch von Nachhaltigkeit die Rede sein. Im Beschlusstext sollte es daher heißen „Nachhaltigkeitsbegleitung / Cradle to Cradle“. Viehweg sagte die Änderung zu und unterstrich, C2C solle nicht als Dogma behandelt werden. „Wir wollen C2C-Grundsätze da wo es geht auch machen, aber andere Nachhaltigkeitsaspekte nicht ausschließen.“ Gemeinderat Daniel Jäck (Grüne) bekräftigte seine ablehnende Haltung zur Bebauung der Mostklinge, ansonsten gab es für die Vergabe der Planungsleistungen eine breite Mehrheit.

Aufgrund einer Neukalkulation der Wassergebühren steigen diese ab dem 1. Januar von 2,07 Euro auf 2,13 Euro je Kubikmeter.