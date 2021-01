Die Wahl des dritten Straubenhardter Jugendgemeinderats findet von Montag, 22. Februar, 8 Uhr bis Freitag, 26. Februar, 18 Uhr im Internet statt. Es sind neun Jugendgemeinderäte zu wählen. Die Amtszeit beträgt drei Jahre. Bewerbungen sind bis 10. Februar in den Rathäusern Conweiler, Feldrennach, Schwann oder in den Wilhelm-Ganzhorn-Schulen Conweiler schriftlich einzureichen oder können per Mail an jugendgemeinderat@straubenhardt.de geschickt werden. Wählbar in den Jugendgemeinderat ist, wer am letzten Wahltag der Wahlwoche (26. Februar) zwischen 13 und 19 Jahre alt ist und seinen Hauptwohnsitz in Straubenhardt hat. Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren, die ihren Hauptwohnsitz in Straubenhardt haben sowie auswärtige Schüler der Wilhelm-Ganzhorn-Schulen Conweiler, die zwischen 13 und 19 Jahre alt sind. Stichtag ist der letzte Wahltag.

Den Jugendgemeinderat in Straubenhardt gibt es seit November 2014. Er soll die Interessen der Jugendlichen vertreten, Wünsche und Kritik in die Kommunalpolitik tragen. Er hat ein Rederecht im Straubenhardter Gemeinderat. Eine gemeinsame Sitzung ist pro Jahr geplant. Außer Straubenhardt gibt es auch in Birkenfeld und Pforzheim Jugendgemeinderäte. to